Сообщение о приеме предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комисси Руководствуясь пунктом 51 статьи 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и постановлением избирательной комиссии Нижегородской области от 20 января 2023 года № 32/398 – 7 «Об установлении структуры резерва составов участковых комиссий», избирательная комиссия Нижегородской области объявляет прием предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий, сформированных на территории Нижегородской области.