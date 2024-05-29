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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Какие планеты можно увидеть с Земли невооруженным глазом 3 июня во время парада планет?

В Сети продолжают обсуждать парад планет 3 июня, однако земляне смогут увидеть только его часть. Какие планеты можно увидеть с Земли невооруженным глазом 3 июня во время парада планет? Новость о параде планет в начале июня уже несколько дней курсирует в интернете.

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