Илья Кива убит в Московской области. Подробности биографии «внезапно прозревшего» экс-правосека*

Илья Владимирович Кива родился 2.06.1977 в Полтаве. Учился в Полтавском нефтяном геологоразведочном техникуме по специальности "обслуживание и ремонт нефтяных и газовых промыслов", Полтавском государственном педагогическом институте им.
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