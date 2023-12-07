Илья Кива убит в Московской области. Подробности биографии «внезапно прозревшего» экс-правосека*

Страна и люди

Илья Владимирович Кива родился 2.06.1977 в Полтаве. Учился в Полтавском нефтяном геологоразведочном техникуме по специальности "обслуживание и ремонт нефтяных и газовых промыслов", Полтавском государственном педагогическом институте им.