Слово великана: что посмотреть, если нравится «Атака титанов»

Месяц назад случился финал «Атаки титанов» — что это было читайте в отдельном материале. Ну а тут мы хотим посоветовать, какие сериалы — мультипликационные и не только — способны увлечь вас на пару недель, дней или даже месяцев.
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