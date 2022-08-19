Сооснователь Educate Online — Forbes: «Надо понимать, сразу никто не инвестирует»

В рамках форума молодых талантов «Успех к 30: взгляд на новый мир» заместитель главного редактора Forbes Анастасия Карпова поговорила с сооснователем образовательной платформы Educate Online, победителем рейтинга Forbes «30 до 30»—2022 Александром Желтовым о том, что предпринимателю важно не упускать из виду, когда бизнес хорошо развивается, где искать сооснователей и зачем они нужны, а также о том, как русскоязычному фаундеру сейчас привлекать инвестиции за рубежом .