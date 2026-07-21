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Царьград

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Новый хозяин Даунинг-стрит

Новый хозяин Даунинг-стрит

Энди Бёрнем занял пост премьер-министра Британии и стал седьмым главой правительства с 2016 года.Общенационального голосования по его кандидатуре не проводилось: 18 июня он получил мандат депутата на довыборах в округе Мейкерфилд, 16 июля был избран лидером Лейбористской партии, после чего король поручил ему сформировать кабинет.

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