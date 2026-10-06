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Аргументы и Факты

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Российские войска освободили село Голубково в Запорожье

Российские войска освободили село Голубково в Запорожье

Российские военные освободили село Голубково в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ.Бои за населенный пункт, находящийся в Новониколаевском районе региона, вели подразделения группировки войск «Восток», уточнило министерство.

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