В администрации Трампа прошли совещания после конфликта с Маском

Ряд экстренных совещаний был проведён высокопоставленными сотрудниками администрации Дональда Трампа по поводу публичного противостояния между президентом Соединённых Штатов и миллиардером Илоном Маском, 6 июня проинформировало агентство Рейтер, ссылаясь на свои осведомлённые источники.
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