Новую крупнейшую школу Невского района обеспечат теплом

Речь про объект на Русановской улице В Северной столице специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» приступили к модернизации участка трубопровода, который обеспечит теплоснабжением строящуюся школу для 1375 детей в микрорайоне Уткина Заводь, на Русановской улице.
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