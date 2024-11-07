Новую крупнейшую школу Невского района обеспечат теплом

Речь про объект на Русановской улице В Северной столице специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» приступили к модернизации участка трубопровода, который обеспечит теплоснабжением строящуюся школу для 1375 детей в микрорайоне Уткина Заводь, на Русановской улице.