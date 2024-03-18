10 лет назад Севастополь вернулся домой

10 лет назад произошло важное событие для Севастополя и всей страны — город вернулся домой! Это стало возможным благодаря смелости и решительности людей, которые живут на полуострове, и решению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.
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