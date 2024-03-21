"Делают снимок и сразу прилет!" Кыюв негодует по поводу слива инфы своими "союзниками". Ничего личного.
"Ничего личного..." Наши покупают инфу со штатовских спутников
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ВЖ
Ванька Жуков
Буйство фантазий журналистов. Жаль, что наши песатели, сплошь англофилы, не могут произвести правдоподобную дезинформацию. На войне как на войне. Интернет ежедневно живописует ту же святую Пугачеву и прочих выкидышей, чтоб не забывали, хотя из ее замка в знаковом поселке Грязь давно пора сельсовет устроить с концертным залом. На народные деньги построен, однако!
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