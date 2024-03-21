Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 236 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Таисия Верещак
    панин как-то интереснее, что-ли..Журналисты из США...
  • тимур чагалидзе
    В точку!Семья канадских ф...
  • Boris Borisov
    Пуин президент, и и Путин Володя ,  пожалуйста займись внутренней политикой, ну , хоть немного  наведи порядок внутри...Подведены окончат...

"Ничего личного..." Наши покупают инфу со штатовских спутников

"Ничего личного..." Наши покупают инфу со штатовских спутников

"Делают снимок и сразу прилет!" Кыюв негодует по поводу слива инфы своими "союзниками". Ничего личного.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВЖ
Ванька Жуков
Буйство фантазий журналистов. Жаль, что наши песатели, сплошь англофилы, не могут произвести правдоподобную дезинформацию. На войне как на войне. Интернет ежедневно живописует ту же святую Пугачеву и прочих выкидышей, чтоб не забывали, хотя из ее замка в знаковом поселке Грязь давно пора сельсовет устроить с концертным залом. На народные деньги построен, однако!
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору