Скоро покажут DLC для Elden Ring? Организатор The Game Awards встретился с разработчиками из FromSoftwareЖурналист и ведущий Джефф Кили, который в первую очередь известен как организатор The Game Awards, неожиданно устроил себе небольшой тур по японским разработчикам.
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