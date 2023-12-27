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Профессор Арасе: в 2024 году в мире возникнут новые вызовы и конфликты

Профессор Арасе: в 2024 году в мире возникнут новые вызовы и конфликты

Профессор университета Джонcа Хопкинса, эксперт в области международных отношений Дэвид Арасе заявил, что мировое сообщество в 2024 году столкнется с замедлением мировой торговли, усилением политических разногласий и появлением новых кризисов.

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