Профессор Арасе: в 2024 году в мире возникнут новые вызовы и конфликты

Профессор университета Джонcа Хопкинса, эксперт в области международных отношений Дэвид Арасе заявил, что мировое сообщество в 2024 году столкнется с замедлением мировой торговли, усилением политических разногласий и появлением новых кризисов.
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