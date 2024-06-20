Администрация Новоаннинского района выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи с безвременной кончиной активиста районного женсовета Анны Александровны Лобачевой.
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Администрация Новоаннинского района выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи с безвременной кончиной активиста районного женсовета Анны Александровны Лобачевой.