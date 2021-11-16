В Пензе полицейские и общественники провели для школьников урок правового информирования

В рамках правового информирования член Общественного совета при УМВД России по Пензенской области Наталья Андреева и воспитатель группы индивидуальной профилактической и психологической работы Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Пензенской области капитан полиции Алексей Бурмистров посетили учеников второго и третьего класса МБОУ СОШ имени М.
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