Актриса раскрыла секреты красоты, рассказала об уходе за кожей и карьере в кино. Юлия Корытова Актриса сериала «Телохранитель», который выходит на медиаплатформе «СМОТРИМ», рассказала, чему ее научил балет, как короткая стрижка помогла получить новые роли и почему она впервые обратилась к косметологу только в тридцать два года.