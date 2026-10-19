Актриса раскрыла секреты красоты, рассказала об уходе за кожей и карьере в кино. Юлия Корытова Актриса сериала «Телохранитель», который выходит на медиаплатформе «СМОТРИМ», рассказала, чему ее научил балет, как короткая стрижка помогла получить новые роли и почему она впервые обратилась к косметологу только в тридцать два года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Маликов заговорил...
- АМ Составит завещани...
- Алексей Учитель р...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым