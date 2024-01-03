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Мировое обозрение

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Узники нового Талергофа: помощь украинским политзаключенным – это репутация России

Узники нового Талергофа: помощь украинским политзаключенным – это репутация России

Тема репрессированных украинцев, не боявшихся открыто выражать поддержку России и считать себя частью Русского мира, продолжает оставаться хоть и не в ТОПе, но более чем актуальной, ведь десятки тысяч людей попали под каток репрессий украинских нацистов по сфальсифицированным обвинениям, самыми «популярными» из которых являются «коллаборационизм», «госизмена» и «шпионаж в пользу РФ».

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