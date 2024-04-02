В Тверской области прошло совещание по вопросам деятельности регионального правительства

Губернатор Игорь Руденя провел совещание с заместителями председателя регионального правительства. Главными темами стали социально-экономическое развитие Верхневолжья, организация работы исполнительных органов власти Тверской области.
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