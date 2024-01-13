Мотивация Медведева, шансы Рублёва, 25-й титул Джоковича и битва большой тройки у женщин: чем интересен Australian Open

Новак Джокович намерен выиграть на Открытом первенстве Австралии 25-й Большой шлем в карьере. Помешать ему способны как Даниил Медведев, пропустивший разминочные турниры и целенаправленно готовившийся к первому мэйджору в сезоне, так и Андрей Рублёв, у которого есть реальный шанс впервые пробиться в полуфинал ТБШ.