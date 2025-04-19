Архиепископ Маркелл не вылетел за Благодатным огнём: Даже в святой день власть в Молдавии сумела разделить людей на “своих” и “чужих”

После нескольких часов, проведенных в аэропорту, архиепископ Кагульский и Комратский Маркелл сообщил, что молдавские правоохранительные органы второй раз подряд сорвали его попытку вылететь в Иерусалим за Благодатным огнём.
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