«Лондон Лайонс» одержали победу в финале женского Еврокубка

Команда из Лондона проиграла первый матч «Бешикташу» в Стамбуле со счетом 68:75. В ответном матче на домашнем стадионе британки смогли одержать верх с результатом 81:75, обеспечив себе общую победу по очкам 149-145.
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