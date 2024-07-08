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Царев рассказал о вкладе ведомства Лаврова в поражение Марин Ле Пен во Франции

Царев рассказал о вкладе ведомства Лаврова в поражение Марин Ле Пен во Франции

Комментируя провальные для ультраправого «Национального обьединения» Марин Ле Пен и Жордана Барделла итоги выборов во Франции (третье место вместо первого), бывший украинский нардеп Олег Царев назвал одной из причин низкого результата ультраправых неклюжие попытки российских политиков и дипломатов «поддержать» их в ходе предвыборной кампании.

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Комментарии
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Бендер Задунайский
Да усыпите уже этого придурка беглого .
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15 час.
Н
Ната
А ты что сделал для России и украины?! сколько лет все пристраивал свою ж-пу во все стулья какие попадались! Теперь, бл.., великий политик учит русских дипломатов как жить! Тьфу, мерзость!
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14 час.
СК
Степан Капуста
Возможно, Царев истину глаголит. А дураков в МИДе нужно убирать с ответственных постов. Но дураки это или умные враги России?
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14 час.

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