Комментируя провальные для ультраправого «Национального обьединения» Марин Ле Пен и Жордана Барделла итоги выборов во Франции (третье место вместо первого), бывший украинский нардеп Олег Царев назвал одной из причин низкого результата ультраправых неклюжие попытки российских политиков и дипломатов «поддержать» их в ходе предвыборной кампании.
Царев рассказал о вкладе ведомства Лаврова в поражение Марин Ле Пен во Франции
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Бендер Задунайский
Да усыпите уже этого придурка беглого .
Ответить
15 час.
Н
Ната
А ты что сделал для России и украины?! сколько лет все пристраивал свою ж-пу во все стулья какие попадались! Теперь, бл.., великий политик учит русских дипломатов как жить! Тьфу, мерзость!
Ответить
14 час.
СК
Степан Капуста
Возможно, Царев истину глаголит. А дураков в МИДе нужно убирать с ответственных постов. Но дураки это или умные враги России?
Ответить
14 час.
Свежие комментарии