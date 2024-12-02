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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Якупов о 9-м месте «Авангарда» на Востоке: «Дело не в физике. У нас есть все условия, фундамент был и у тех, кто в команде с лета, и у меня»

После 31 матча омичи занимают на Востоке 9-е место. «Даже если бы я знал, что у нас есть проблемы с физикой, я бы об этом не сказал.

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