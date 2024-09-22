«Украине нужна дальнобойность»: Зеленский снова потребовал от Запада снятие ограничений на удары по России

Зеленский снова потребовал от Запада снять ограничения на удары по России дальнобойными ракетами западного производства, пожаловавшись на постоянные удары, которые наносит Россия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Российские войска уничтожили моторизованную группу ВСУ в районе Волфино Курской области
- Партии ПЗРК «Верба» и ракет для беспилотников «Х-БПЛА» поступили в войска в рамках гособоронзаказа
- «Группа рядового Ивана»: Четверо срочников больше месяца находились в окружении в Курской области, собирая информацию о противнике
Свежие комментарии