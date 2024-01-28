Проживающего в Европе Малинина гонят прочь из России

Выступления звезды хотят отменитьПевец Александр Малинин решил устроить гастрольный тур по России. С января и до середины марта он планирует дать концерты в 31 российском городе, однако видеть его публика рада далеко не везде.
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