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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гран-при Майами-2025. Расписание трансляций

Спортс’’ представляет календарь шестого этапа сезона-2025 «Формулы-1» – Гран-при Майами. Гран-при Майами Международный автодром Майами 2-4 мая 2025 года Расписание трансляций Пятница Практика: 19:30  ️ Квалификация к спринту: 23:30  ️ Суббота Спринт: 19:00  ️ Квалификация: 23:00  ️ Воскресенье Гонка: 23:00 ☀️ время московское Рейтинг силы команд «Ф-1» после старта сезона: «Макларен» все-таки уязвим  .

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