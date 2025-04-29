Гран-при Майами-2025. Расписание трансляций

Спортс’’ представляет календарь шестого этапа сезона-2025 «Формулы-1» – Гран-при Майами. Гран-при Майами Международный автодром Майами 2-4 мая 2025 года Расписание трансляций Пятница Практика: 19:30 ️ Квалификация к спринту: 23:30 ️ Суббота Спринт: 19:00 ️ Квалификация: 23:00 ️ Воскресенье Гонка: 23:00 ☀️ время московское Рейтинг силы команд «Ф-1» после старта сезона: «Макларен» все-таки уязвим .
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