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Александр Мостовой: «Взбесил игрок «Урала», не попавший с пяти метров. «Спартак» по игре был хуже»

Александр Мостовой: «Взбесил игрок «Урала», не попавший с пяти метров. «Спартак» по игре был хуже»

«Урал» обыграл «Спартак» (3:2) в матче Мир РПЛ. «Было видно, что «Урал» превосходит «Спартак». Но москвичи отличаются хорошей скамейкой, как и другие ведущие клубы.

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