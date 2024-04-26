Мнение пассажиров: "Сочи - город первого класса, Краснодар - город второго класса. Иначе не объяснить, почему в одном регионе разный подход к обновлению подвижного состава.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Мнение пассажиров: "Сочи - город первого класса, Краснодар - город второго класса. Иначе не объяснить, почему в одном регионе разный подход к обновлению подвижного состава.