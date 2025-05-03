Полный разгром и одиннадцать военнопленных: неудачей закончилась очередная попытка ВСУ вторжения в Курскую область

О том, что Курская область полностью освобождена от украинских оккупантов еще 26 апреля президенту и Верховному главнокомандующему Владимиру Путину доложил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.
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