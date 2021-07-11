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«Зачем им это»: шведы осудили пропаганду ЛГБТ среди детей

«Зачем им это»: шведы осудили пропаганду ЛГБТ среди детей

Демократы Швеции не поддержали Европарламент, осуждающий запрет ЛГБТ-пропаганды среди несовершеннолетних жителей Венгрии.

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ВАРЯГ РУС
Люди пока не поздно спасайте своих детей, за своих я не волнуюсь, они на правильной волне. Сейчас пора волноваться за внука, ему 5 и Я его буду защищать от этой грязи всеми доступными методами. Блокировать все такие сайты телепрограммы, фильмы. А за распространение и пропаганду и за скрытую пропаганду этой мерзости есть статья УК, так моё любимое государство применяйте эту статью. Защитите наших детей.

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