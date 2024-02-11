Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 256 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Арианна Грудинина
    Вполне хороший вариант для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, потерявших жилье. Земля есть - можно выращив...Как живут в посел...
  • Любовь Кузьмина
    Как Вы точно угадали? У нас в Совдепии, лес рубили и отправляли по железной дороге в Сибирь и Узбекистан, это из Цент...Как живут в посел...
  • валерий двойнишников
    Интернет помнит, а вот Олежка Помойлов запамятовал, или как всегда переобулся. Это его стихия...ОТРЕЗАЛИ УХО И ВО...

Чего стыдятся родственники генерала Сырского

Чего стыдятся родственники генерала Сырского

NEWS.ru Убит нацистами: что раскрыло письмо матери Сырского, кем был его дед Александр Сырский Вскрываются все новые подробности, связанные с семьей нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Лобачев
Дед честно воевал с нацистами... А его внук президент у бандеровцев.
Ответить
1 час.
Светлана Рыбчинская
между русскими и т.н.украинцами☹️
Ответить
21 мин.
Александр Петров
он даже  не прислужник бандеровский он как истинный еврей лицемерный подхалим и лизоблюд для бандеровцев не имеющий ни стыда ни совести и бандеровцы про это хорошо знают и его используют))
Ответить
3 мин.

Картина дня

наверх