NEWS.ru Убит нацистами: что раскрыло письмо матери Сырского, кем был его дед Александр Сырский Вскрываются все новые подробности, связанные с семьей нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
Чего стыдятся родственники генерала Сырского
Комментарии
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Сергей Лобачев
Дед честно воевал с нацистами... А его внук президент у бандеровцев.
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1 час.
Светлана Рыбчинская
между русскими и т.н.украинцами☹️
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21 мин.
Александр Петров
он даже не прислужник бандеровский он как истинный еврей лицемерный подхалим и лизоблюд для бандеровцев не имеющий ни стыда ни совести и бандеровцы про это хорошо знают и его используют))
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3 мин.
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