Спикер парламента Армении посетит РФ для участия в заседании МПА СНГ

Спикер Национального собрания Армении Ален Симонян примет участие в заседании межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ, которая пройдет в апреле в Санкт-Петербурге, сообщил «Известиям» пресс-секретарь спикера законодательного органа Алена Симоняна Мовсес Арутюнян.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии