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Царьград

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Северное сияние озарило небо над Петербургом и Коми в сентябре 2026

Северное сияние озарило небо над Петербургом и Коми в сентябре 2026

Жители Санкт-Петербурга, Сыктывкара и Архангельска стали свидетелями северного сияния. Фотографии удивительного явления поступают из районов Северо-Запада России.

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