Борисов: РФ разрабатывает ядерную установку для совместной с КНР лунной станции

Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил о начале разработки ядерной энергетической установки, которую Россия собирается отправить на Луну в 2033-2035 годах для совместной с Китаем научной лунной станции.
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