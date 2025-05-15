Разин подал в Турции иск о незаконном использовании песен «Ласкового мая»

Музыкальный продюсер Андрей Разин заявил, что он подал в прокуратуру Турции иск о незаконном использовании песен группы «Ласковый май» за авторством Сергея Кузнецова, являвшегося одним из основателей коллектива.
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