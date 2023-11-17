Глава ведомства поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту смерти женщины в одной из больниц Свердловской области

В средствах массовой информации размещена публикация о том, что в городе Екатеринбурге местная жительница в августе 2023 года находилась на лечении в медицинском учреждении, где через некоторое время скончалась.
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