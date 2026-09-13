В Москве бариста уволили за плевки в напитки не понравившихся ему гостей

В столице бариста уволили за то, что он плевал в кофе посетителям, которые, по его мнению, были «в чем-то не правы».
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