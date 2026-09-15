Камбулова: три очага возгорания возникли в Таганроге из-за ракетной атаки ВСУ

Три очага возгорания выявили в Таганроге после массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» написала глава города Светлана Камбулова.
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