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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генменеджер «Ак Барса»: «Митчелл Миллер осознал все свои ошибки и понес за них наказания уже несколько раз, что не совсем справедливо. Верим, что он быстро впишется в нашу систему»

«Мы внимательно следили за Миллером в этом сезоне, подробно изучали его карьеру до переезда в Европу, видели его игру на разном уровне.

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