«Целых пять ядерных бомб». Ответ Ирана на смерть президента Раиси может быть страшным. Тегеран использует ядерное оружие?

Весь мир обсуждает вероятность ядерных ударов Ирана после гибели президента Ибрахима Раиси Сегодня 22K прочитали Весь мир облетела новость о крушении вертолета иранской делегации во главе с президентом Ибрахимом Раиси.
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