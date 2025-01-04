Прогноз магнитных бурь на неделю с 6 по 12 января 2025 года Ирина ВальковаМагнитные бури — это возмущения магнитного поля Земли, вызванные солнечной активностью.
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