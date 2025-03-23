Мэр Стамбула арестован

Суд в Турции вынес решение об аресте мэра Стамбула Экрема Имамоглу, обвиняемого в коррупции.фото: x.com/ekrem_imamogluСуд в Турции вынес решение об аресте мэра Стамбула Экрема Имамоглу, обвиняемого в коррупции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии