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Специалисты ГБУ РК «Евпаторийский городской ВЛПЦ» проводят выездную вакцинацию домашних собак и кошек против бешенства на территории городского округа Евпатория

Специалисты ГБУ РК «Евпаторийский городской ВЛПЦ» проводят выездную вакцинацию домашних собак и кошек против бешенства на территории городского округа Евпатория

Специалисты Государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Евпаторийский городской ветеринарный лечебно-профилактический центр» проводят выездную вакцинацию домашних собак и кошек против бешенства на территории городского округа Евпатория.

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