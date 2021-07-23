Специалисты ГБУ РК «Евпаторийский городской ВЛПЦ» проводят выездную вакцинацию домашних собак и кошек против бешенства на территории городского округа Евпатория

Специалисты Государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Евпаторийский городской ветеринарный лечебно-профилактический центр» проводят выездную вакцинацию домашних собак и кошек против бешенства на территории городского округа Евпатория.
Специалисты Государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Евпаторийский городской ветеринарный лечебно-профилактический центр» проводят выездную вакцинацию домашних собак и кошек против бешенства на территории городского округа Евпатория.
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