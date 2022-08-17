Полицейскими в Подмосковье задержаны лжегазовщики, которые вымогали деньги у пенсионеров

Сотрудниками отдела уголовного розыска МУ МВД России «Люберецкое» задержаны 33-летний житель Пензенской области и его 33-летняя сожительница, подозреваемые в совершении серии мошенничеств.
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