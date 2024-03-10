Заноза
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Заноза

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Маски сброшены, Запад готовится к войне с Россией без приставки прокси

Маски сброшены, Запад готовится к войне с Россией без приставки прокси

Всё началось с анонсированной отставки Виктории Нуланд. Учитывая возраст отставленной, это может быть концом успешно развивавшейся карьеры внучки местечковых эмигрантов и дочери Йельского профессора, пробившейся в высший эшелон американской политики, причём в самой закрытой и корпоративной его части – по ведомству Госдепа Фото: © РИА Новости .

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Комментарии
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Россиянин
Значит придется воевать. А нашим пора бы уже начинать утюжить погран переходы с Польшей. Или подпустим ближе?
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22 час.
ИП
Игорь Петров
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4 час.

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