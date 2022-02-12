Объявлен состав жюри фотоконкурса "Самая красивая страна"

В состав жюри вошли: президент Русского географического общества Сергей Шойгу, доцент факультета коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики Константин Лейфер (Константин - председатель жюри), фотограф дикой природы Сергей Горшков (лучший фотограф мира 2020 года по версии Wildlife Photographer of the Year), космонавт Иван Вагнер, звезды театра и кино Сергей Гармаш и Владимир Машков, основатель и главный куратор Галереи Люмьер Наталья Григорьева-Литвинская, победитель прошлого VII фотоконкурса "Самая красивая страна" Юрий Смитюк, фотограф Ольга Мичи, директор Музея русского импрессионизма Юлия Петрова, заслуженная артистка РФ певица Зара, французский кинооператор и продюсер Филипп Рос, итальянский фотограф дикой природы и тревел-фотожурналист Марко Урсо, британский фотограф дикой природы Эндрю Паркинсон, швейцарский фотограф дикой природы Мишель Рогго и итальянский фотограф дикой природы Лучано Гауденцио.