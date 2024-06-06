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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кристапс Порзингис о готовности к матчу: «Вопрос все еще открыт. У меня было не так много времени»

«Да, вопрос все еще открыт. Ситуация не до конца прояснилась. У меня было не так много времени. Увидим, как я буду себя чувствовать.

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