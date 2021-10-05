История про старушку, которая слишком много ела и тем раздражала детей

ЮлияЗдоровьеИстория про старушку, которая слишком много ела и тем раздражала детей— Доктор, нам нужны таблетки для снижения аппетита. Передо мной сидели муж и жена, молодые, совсем не полные.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛюбовь ФилинаВ 2021 веке , в его конце, вы, все молодые , неготивно, иной раз с презрением относящиеся к старости (в чем , не виновны, люди) Также, познаете , всю "прелесть"зрелых лет и унизительное -пенсионер, тоесть, пол-человека в тебе..."Мы были такими , как Вы...Наталья Политова (Панова)Нет в этой статье ни негативного отношения к старости, ни, тем более, презрения. Она о необходимости бОльшего внимания к старикам, о том, что особенности поведения, которые могут сначала показаться просто капризами, могут означать начало развития серьёзного заболевания!Любовь Филина"Много ела и тем раздражала детей"и это, не есть негатив?Комментировать
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