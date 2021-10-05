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История про старушку, которая слишком много ела и тем раздражала детей

История про старушку, которая слишком много ела и тем раздражала детей

— Доктор, нам нужны таблетки для снижения аппетита.   Передо мной сидели муж и жена, молодые, совсем не полные.

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Любовь Филина
В 2021 веке , в его конце, вы, все молодые , неготивно, иной раз с презрением относящиеся к старости (в чем , не виновны, люди) Также, познаете , всю "прелесть"зрелых лет и унизительное -пенсионер, тоесть, пол-человека в тебе..."Мы были такими , как Вы...
Наталья Политова (Панова)
Нет в этой статье ни негативного отношения к старости, ни, тем более, презрения. Она о необходимости бОльшего внимания к старикам, о том, что особенности поведения, которые могут сначала показаться просто капризами, могут означать начало развития серьёзного заболевания!
Любовь Филина
"Много ела и тем раздражала детей"и это, не есть негатив?

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