Grok получил больше власти над автомобилями Tesla: выпущено очень большое и функциональное обновление

Grok может искать и запускать музыку, регулировать температуру климатической системы, открывать бардачок и отвечать на вопросыTesla начала распространять летнее обновление программного обеспечения 2026 года, главным нововведением которого стала глубокая интеграция искусственного интеллекта Grok.
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