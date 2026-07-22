Grok получил больше власти над автомобилями Tesla: выпущено очень большое и функциональное обновление

Grok может искать и запускать музыку, регулировать температуру климатической системы, открывать бардачок и отвечать на вопросыTesla начала распространять летнее обновление программного обеспечения 2026 года, главным нововведением которого стала глубокая интеграция искусственного интеллекта Grok.