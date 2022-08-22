Специалисты войск РХБ защиты ЮВО обработали технику, подвергнутую химическому заражению, на полигоне под Волгоградом

Специалисты войск РХБ защиты ЮВО обработали технику, подвергнутую химическому заражению, на полигоне под Волгоградом

По замыслу учения военнослужащие мотострелкового соединения были подвержены обстрелу из реактивных систем залпового огня условного противника химическими боеприпасами.

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